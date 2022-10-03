CFO АФК "Система" Владимир Травков стал финдиректором Segezha

Экс-финдиректор Segezha Ровшан Алиев занял аналогичный пост в АФК

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент по финансам ПАО АФК "Система" Владимир Травков перешел на должность вице-президента по финансам и инвестициям Segezha Group, входящей в портфель активов корпорации. Об этом сообщили в пресс-службе Segezha Group по итогам заседания совета директоров, состоявшегося на прошлой неделе.

28 сентября совет директоров Segezha принял решение прекратить полномочия члена правления, финдиректора лесопромышленного холдинга Ровшана Алиева, тогда как в правление компании с 3 октября избран Травков.

Алиев, в свою очередь, назначен на пост вице-президента по финансам "Системы", пояснили в пресс-службе АФК "Система".

Алиев вошел в состав правления Segezha Group в 2019 году, с его участием холдинг в 2021 году провел IPO с привлечением 30 млрд руб. До Segezha Алиев занимал различные должности в компании Schlumberger.

Травков занимал пост CFO "Системы" с 2018 года; до этого с 2003 года работал в МТС, в том числе с 2016 года - директором департамента функционального контроллинга. В качестве представителя АФК Травков входит в совет директоров Segezha, а также возглавляет комитет по аудиту.

Действующий глава Segezha Group прошел примерно такой же путь, что и Травков, но на уровне CEO. До прихода в Segezha в 2018 году Шамолин в течение нескольких лет возглавлял АФК "Система", а до этого - ПАО "МТС".

Segezha Group объединяет лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". АФК владеет 62,2% Segezha, инвесткомпании Bonum принадлежит - около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4,4%, в свободном обращении находится 24,25% акций компании.

С июля 2022 года новым CEO АФК "Система" вместо Владимира Чирахова стал Тагир Ситдеков, занимавший с мая 2021 года должность управляющего партнера корпорации (курировал проекты в различных отраслях, включая здравоохранение и фармацевтику).