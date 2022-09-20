В РФ в 3,6 раза снизили размер субсидий на кредитование системообразующих предприятий АПК

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменение в распоряжение от 18 марта этого года о выделении системообразующим предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) субсидий для кредитования операционной деятельности. В соответствии с ним субсидирование кредитов сокращается в 3,6 раза.

Как сообщается в распоряжении, подписанном 19 сентября и размещенном на официальном портале правовой информации, субсидии в размере 26,07 млрд рублей заменяются на 7,254 млрд рублей, данные о кредитах, которые позволят привлечь эти субсидии - с 225 млрд до 168 млрд рублей.

Как сообщалось, в соответствии с условиями программы системообразующие предприятия могут получить кредит до 7 млрд рублей на осуществление операционной деятельности по ставке 10% годовых.

Ранее правительство РФ скорректировало решение о выделении дополнительных 80 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготных кредитов для системообразующих предприятий промышленности и торговли, сократив объем средств до 35 млрд рублей.

Недавно стало известно о намерении правительства свернуть программу льготного кредитования системообразующих предприятий на фоне значительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, потери привлекательности условий программы. "Программы льготного кредитования системообразующих компаний тоже, надо понимать, вводились на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться", - говорил в начале сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.