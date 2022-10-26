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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Профсоюз диспетчеров выступил за увеличение аэронавигационных сборов с авиакомпаний

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент федерального профсоюза авиационных диспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев направил министру транспорта Виталию Савельеву письмо с предложением продолжить повышать сборы за аэронавигацию для внутренних пользователей воздушного пространства. Письмо опубликовано на сайте профсоюза.

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ФПАД предлагает повышать сборы, чтобы восстановить самоокупаемость деятельности ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) с учетом "значительного падения доходов". На сколько нужно повышать ставки, в письме не уточняется.

Также профсоюз предложил восстановить взимание полной стоимости аэронавигации с авиакомпаний, которые летают на Дальний Восток.

В середине октябре Федеральная антимонопольная служба издала приказ, по которому сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний с 1 ноября повысятся на 60%, для иностранных - на 40%. Новые ставки будут действовать до конца марта 2023 года, а с 1 апреля они повысятся еще на 10% - и для российских, и для иностранных перевозчиков.

Кроме того, ФПАД предложил ввести плату за обслуживание полетов государственной авиации, беспилотников, учебных полетов, а также перенести сроки проведения медосвидетельствования диспетчеров, курсов повышения квалификации, тестирования по английскому языку.

С 2020 года ГК по ОрВД испытывает финансовые трудности. После начала пандемии COVID-19 интенсивность полетов иностранных авиакомпаний через воздушное пространство РФ сильно снизилась, тогда как доходы именно от их обслуживания исторически составляли большую часть выручки ГК. Ситуацию усугубили санкции после начала военной операции на Украине: ряд зарубежных перевозчиков приостановили полеты в Россию.

Несмотря на оптимизацию расходов, накопленные денежные средства предприятия будут исчерпаны к IV кварталу 2022 года, предупреждал Минтранс. Кассовый разрыв ведомство оценивало в 25 млрд рублей.

Согласно распоряжению правительства от 15 сентября, в 2002 году на поддержку ГК государство выделит 15 млрд рублей. При необходимости до конца года предприятие может получить дополнительное финансирование, говорилось в пояснении к документу. В проекте госбюджета на ближайшую трехлетку сказано, что в 2023 году ГК получит 10 млрд рублей в качестве поддержки в условиях санкций.

Минтранс ФПАД ГК по ОрВД Росавиация Сергей Ковалев
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