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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Nestle инвестирует 1 млрд франков в развитие кофейной индустрии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, направит 1 млрд швейцарских франков ($1,01 млрд) на финансирование инициатив в сфере устойчивого развития в кофейной индустрии.

Компания объявила о запуске программы NESCAFE Plan 2030, предусматривающей содействие развитию регенеративного сельского хозяйства, снижению вредных выбросов и улучшению качества жизни фермеров.

В рамках этой программы Nestle будет обучать фермеров и предоставлять им техническую поддержку, а также снабжать хозяйства лучшими саженцами кофе, чтобы помочь им в переходе к практикам регенеративного сельского хозяйства. Речь идет о фермерах в Бразилии, Вьетнаме, Мексике, Колумбии, Кот-д'Ивуаре, Индонезии и Гондурасе. На эти страны приходится 90% закупаемого компанией кофе.

Nestle ставит целью, чтобы к 2025 году весь закупаемый ею кофе производился в соответствии с принципами устойчивого развития. Кроме того, компания рассчитывает, что к 2025 году 20% закупаемого ею кофе будет производиться за счет регенеративных методов выращивания, а к 2030 году - 50%.

С начала 2022 года капитализация Nestle снизилась на 16%.

Nestle Швейцария Бразилия
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