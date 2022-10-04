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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Минфин России вновь решил воздержаться от размещения ОФЗ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке информирует о непроведении 5 октября 2022 года аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что размещений нового рублевого госдолга на первичных аукционах не будет третью неделю подряд. Минфин РФ 28 сентября также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

Двумя неделями ранее, 21 сентября, министерство финансов признало несостоявшимися аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 на сумму 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Минфин РФ
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