Минфин России вновь решил воздержаться от размещения ОФЗ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке информирует о непроведении 5 октября 2022 года аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что размещений нового рублевого госдолга на первичных аукционах не будет третью неделю подряд. Минфин РФ 28 сентября также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

Двумя неделями ранее, 21 сентября, министерство финансов признало несостоявшимися аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 на сумму 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.