Минфин РФ продлевает паузу в размещениях ОФЗ на фоне рыночной турбулентности

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках сообщает о непроведении 28 сентября аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

Неделей ранее, 21 сентября, министерство финансов признало несостоявшимся аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 на сумму 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.