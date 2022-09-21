Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Аукцион по размещению ОФЗ 26240 на 10 млрд рублей признан несостоявшимся

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин признал несостоявшимся и второй аукцион по продаже ОФЗ-ПД, назначенный на 21 сентября.

Признан несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей по номиналу в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию, 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Ранее в этот же день Минфин признал несостоявшимся и аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 на сумму 20 млрд рублей.

Минфин ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

Банки Киргизии продолжают обслуживание карт "Мир"

ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным

ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

В Думе сочли, что легализацию майнинга нужно увязать с легализацией оборота криптовалют

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

ЦБ Казахстана оставил на усмотрение банков решения о работе с картами "Мир"

Сбербанк объяснил приостановку приема заявок по сельской ипотеке наплывом желающих

Сбербанк объяснил приостановку приема заявок по сельской ипотеке наплывом желающих

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });