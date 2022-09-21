Аукцион по размещению ОФЗ 26240 на 10 млрд рублей признан несостоявшимся

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин признал несостоявшимся и второй аукцион по продаже ОФЗ-ПД, назначенный на 21 сентября.

Признан несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей по номиналу в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию, 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Ранее в этот же день Минфин признал несостоявшимся и аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 на сумму 20 млрд рублей.