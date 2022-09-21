Аукцион по размещению ОФЗ 26237 на 20 млрд рублей признан несостоявшимся

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин 21 сентября признал несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 на сумму 20 млрд рублей по номиналу в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период в 98 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 21 сентября 2022 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).