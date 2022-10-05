ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавших от наводнения в Приморье

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавших от наводнения в Приморском крае, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям учитывать жизненную ситуацию заемщиков, пострадавших из-за наводнения, которое произошло в сентябре в Приморском крае.

Банк России рекомендует искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу, а также не взыскивать заложенное имущество.

При этом кредиторам и бюро кредитных историй не следует рассматривать такую реструктуризацию как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика.

В Приморье после июльского наводнения и сентябрьского тайфуна "Хиннамнор" был введен режим ЧС федерального уровня. По предварительным данным, размер ущерба составил почти 4 млрд рублей.