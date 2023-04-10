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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Губернатор Приморья попросил помощи из резервного фонда на ремонт инфраструктуры

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил помощи в восстановлении инфраструктуры региона после прошлогодних тайфунов.

"Просим дать поручение правительству Российской Федерации выделить из Резервного фонда средства на компенсацию наших затрат для полного восстановления разрушенной инфраструктуры во время чрезвычайной ситуации", - сказал Кожемяко.

По его словам, в крае с наступлением тепла начинают активный ремонт, однако без помощи федерального центра краевым властям будет сложно справиться с ликвидацией последствий серии тайфунов.

В Приморье летом и осенью 2022 года из-за сильных ливней были разрушены дороги, линии электропередач, пострадали посевы и жилье. В сентябре в регионе был даже объявлен федеральный уровень чрезвычайной ситуации из-за тайфуна "Хиннамнор". На аварийно-восстановительные работы из краевого бюджета было выделено 2,7 млрд рублей, по предварительной оценке, ущерб, нанесенный региону, мог составить 3 млрд рублей.

Олег Кожемяко Приморский край Резервный фонд Хиннамнор Владимир Путин
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