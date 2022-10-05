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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Экспорт муки из РФ в 2022 году вырос почти в 4 раза

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экспорт муки из РФ существенно вырос, в этом году поставки в натуральном выражении увеличились почти в четыре раза, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Еще один характерный тренд – это существенный рост экспорта муки. По сравнению с прошлым годом физический объем поставок увеличился почти в четыре раза, и здесь мы видим хороший потенциал для дальнейшего развития и создания новых мукомольных предприятий на территории страны", - заявил Патрушев журналистам в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень - 2022".

В целом у РФ есть "хороший потенциал" по увеличению экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью, полагает он.

"За последние пять лет экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос в 1,5 раза и превысил $5 млрд по итогам 2021 года", - сообщил глава Минсельхоза.

В целом Минсельхоз ожидает экспорт продукции АПК в размере около $40 млрд по итогам 2022 года. "Это вполне реальный показатель, если, конечно, нам не будут чинить препятствия", - отметил Патрушев.

"Пока у нас идет определенное отставание по зерновым, но в 4-м квартале оно должно быть компенсировано. На текущий момент с начала сезона мы вывезли 8,3 млн тонн зерна, и темпы постепенно растут. Ожидаем, что его доля в экспорте сохранится на уровне 30%. При этом позиции усилит продукция с высокой добавленной стоимостью – продукты переработки масличных, мясная и молочная группа", - сказал он.

Минсельхоз РФ
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