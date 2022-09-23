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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В Брюсселе отключат подсветку королевского дворца для экономии энергии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вот уже несколько дней фасад королевского дворца в Брюсселе не освещается по ночам, и персонал бельгийского двора обязали гасить свет в помещениях, когда он не нужен, - так король бельгийцев Филипп присоединился к кампании по экономии электроэнергии, сообщил телеканал RTL.

"Это не является секретом: дворец - официальное рабочее место короля - очень энергоемкий. И в самой природе исторического здания 19 века: любое вмешательство в его конструкцию обходится чрезвычайно дорого", - поясняет СМИ.

Тем не менее, по данным журналистов, рассматривается вопрос об оборудовании дворца фотоэлектрическими панелями. Задача непростая: этому будут мешать многочисленные витражи.

Кроме того, при очередном обновлении фасадов дворца планируется заменить окна в одно стекло двойными для большей теплоизоляции. Работы начнутся этой осенью и продлятся около двух лет. Их стоимость оценивается в 5,5 млн евро.

В настоящее время идет замена в здании традиционного освещения на энергосберегающее, отмечает RTL.

Бельгия Брюссель
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