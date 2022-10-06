Россия к 6 октября собрала 143,2 млн тонн зерна

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия к 6 октября собрала 143,2 млн тонн зерна (в бункерном весе), в том числе 102,7 млн тонн пшеницы, сообщает Минсельхоз по итогам пленарной сессии в рамках Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень" в четверг.

Посевы обмолочены с 43 млн га, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Увеличился также урожай сахарной свеклы, рапса и картофеля.

Вместе с тем, отмечает ведомство, в ряде регионов темпы уборки немного отстают от прошлогодних, что связано с неблагоприятными погодными условиями. В частности, Белгородская и Липецкая области уже ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Это в свою очередь замедляет и сев озимых, который проведен в целом на площади 10,8 млн га.

Выступивший на заседании замминистра сельского хозяйства Андрей Разин подчеркнул необходимость завершить уборочные работы с минимальными потерями и в оптимальные агротехнологические сроки, а также обеспечить сев озимых на уровне не ниже прошлого года.

Особое внимание было уделено формированию посевных площадей под урожай будущего года. Так, ожидается увеличение посевов под зернобобовыми, рапсом, соей и масличным льном. Эти сельхозкультуры и продукция из них в последние годы пользуются повышенным спросом как в стране, так и за ее пределами, указывает Минсельхоз.

В рамках обсуждения вопроса об обеспечении аграриев материально-техническими ресурсами было отмечено, что задача на следующий год - сформировать собственный семенной фонд, который позволит не зависеть от импортных поставок.