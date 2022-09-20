Литва в 2023 году может направить 1,3 млрд евро на субсидии населению за энерготарифы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на газ и электроэнергию для населения в Литве в 2023 году, по предварительным оценкам правительства, могут быть увеличены дважды – в целом на 80%. На меры поддержки в бюджете может быть предусмотрено около 1,3 млрд евро. Об этом говорится в письме президента Гитанаса Науседы, направленном руководителям фракций Сейма.

В письме, с которым ознакомилось агентство BNS, содержатся предложения по выходу из энергокризиса.

"Правительство ориентировочно планирует около 1,3 млрд евро субсидий (1,9% ВВП) на электроэнергию и газ для жителей при росте цен два раза за год по 40% (с января и с июля) (. . .) Если бы цена электроэнергии после субсидирования бытовых потребителей была зафиксирована на уровне 24 цента (за 1 кВт.ч - ИФ) на первое полугодие, это стоило бы дополнительно 0,4% ВВП (300 млн евро) (. . .) Это необходимая и достижимая поддержка со стороны государства для жителей в условиях энергетического кризиса", - говорится в нем.

Как заявила агентству BNS премьер-министр Ингрида Шимоните, у правительства есть разные подсчеты относительно того, сколько средств понадобится на компенсации при разных рыночных ценах.

"Правительство не огласило никакой конкретный план, хотя у него есть целая пачка всяких подсчетов, чтобы примерно понять потребность в средствах для компенсаций при разных рыночных ценах. Могу только пожалеть о попытке президентского офиса занять позицию спасителей, но конкретные решения будут представлены тогда, когда будет сверстан весь бюджет, а не отдельные пожелания о максимально высоких расходах и дефиците, чем занимается президентская команда в данном случае", - сказала Шимоните.

В министерстве финансов BNS сообщили: "Обнародованные цифры являются предварительными расчетами одной из возможных альтернатив, которые существенно зависят от сильно колеблющихся цен на газ и электроэнергию на международных рынках, но никак не могут считаться официальными решениями правительства. Конкретный пакет мер помощи будет представлен вместе с проектом бюджета на 2023 год".

Шимоните ранее сообщала, что правительство планирует представить бюджет в Сейм в начале октября - раньше, чем обычно.

Представители президента ранее неоднократно заявляли, что правительство должно заморозить цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 24 центов до июля 2023 года, иначе в следующем году она может подорожать на 80%. Однако, по информации администрации президента, первоначальные предложения, представленные премьером Шимоните, предусматривали более высокий ценовой предел, чем 24 цента.

С июля этого года компенсация, выплачиваемая государством за газ и электроэнергию, рассчитывается таким образом, чтобы для потребителей рост цен не превышал 40%. В настоящее время за 1 кВт.ч электроэнергии они платят до 9 центов, за кубометр газа – до 54 центов.

В начале сентября президент Литвы в преддверии открытия осенней сессии Сейма, где будет рассматриваться вопрос о компенсациях за энергоносители, выступил за предоставление такой господдержки не только населению, но и бизнесу. Однако Минфин страны считает, что госбюджет "не потянет" компенсации для предприятий.

Представители оппозиционной Партии труда говорят, что правительство должно обеспечить цену не выше 24 центов за 1 кВт.ч для бытовых потребителей и не выше 25 центов (без НДС) для бизнеса.

Крупный литовский бизнес просит правительство предоставить субсидии на электроэнергию и газ, зафиксировать хотя бы часть цены на электроэнергию, предоставить около миллиарда евро в виде льготных кредитов для оборудования собственных источников энергии.