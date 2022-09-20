Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Литва в 2023 году может направить 1,3 млрд евро на субсидии населению за энерготарифы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на газ и электроэнергию для населения в Литве в 2023 году, по предварительным оценкам правительства, могут быть увеличены дважды – в целом на 80%. На меры поддержки в бюджете может быть предусмотрено около 1,3 млрд евро. Об этом говорится в письме президента Гитанаса Науседы, направленном руководителям фракций Сейма.

В письме, с которым ознакомилось агентство BNS, содержатся предложения по выходу из энергокризиса.

"Правительство ориентировочно планирует около 1,3 млрд евро субсидий (1,9% ВВП) на электроэнергию и газ для жителей при росте цен два раза за год по 40% (с января и с июля) (. . .) Если бы цена электроэнергии после субсидирования бытовых потребителей была зафиксирована на уровне 24 цента (за 1 кВт.ч - ИФ) на первое полугодие, это стоило бы дополнительно 0,4% ВВП (300 млн евро) (. . .) Это необходимая и достижимая поддержка со стороны государства для жителей в условиях энергетического кризиса", - говорится в нем.

Как заявила агентству BNS премьер-министр Ингрида Шимоните, у правительства есть разные подсчеты относительно того, сколько средств понадобится на компенсации при разных рыночных ценах.

"Правительство не огласило никакой конкретный план, хотя у него есть целая пачка всяких подсчетов, чтобы примерно понять потребность в средствах для компенсаций при разных рыночных ценах. Могу только пожалеть о попытке президентского офиса занять позицию спасителей, но конкретные решения будут представлены тогда, когда будет сверстан весь бюджет, а не отдельные пожелания о максимально высоких расходах и дефиците, чем занимается президентская команда в данном случае", - сказала Шимоните.

В министерстве финансов BNS сообщили: "Обнародованные цифры являются предварительными расчетами одной из возможных альтернатив, которые существенно зависят от сильно колеблющихся цен на газ и электроэнергию на международных рынках, но никак не могут считаться официальными решениями правительства. Конкретный пакет мер помощи будет представлен вместе с проектом бюджета на 2023 год".

Шимоните ранее сообщала, что правительство планирует представить бюджет в Сейм в начале октября - раньше, чем обычно.

Представители президента ранее неоднократно заявляли, что правительство должно заморозить цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 24 центов до июля 2023 года, иначе в следующем году она может подорожать на 80%. Однако, по информации администрации президента, первоначальные предложения, представленные премьером Шимоните, предусматривали более высокий ценовой предел, чем 24 цента.

С июля этого года компенсация, выплачиваемая государством за газ и электроэнергию, рассчитывается таким образом, чтобы для потребителей рост цен не превышал 40%. В настоящее время за 1 кВт.ч электроэнергии они платят до 9 центов, за кубометр газа – до 54 центов.

В начале сентября президент Литвы в преддверии открытия осенней сессии Сейма, где будет рассматриваться вопрос о компенсациях за энергоносители, выступил за предоставление такой господдержки не только населению, но и бизнесу. Однако Минфин страны считает, что госбюджет "не потянет" компенсации для предприятий.

Представители оппозиционной Партии труда говорят, что правительство должно обеспечить цену не выше 24 центов за 1 кВт.ч для бытовых потребителей и не выше 25 центов (без НДС) для бизнеса.

Крупный литовский бизнес просит правительство предоставить субсидии на электроэнергию и газ, зафиксировать хотя бы часть цены на электроэнергию, предоставить около миллиарда евро в виде льготных кредитов для оборудования собственных источников энергии.

Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Власти Запорожской области назначили референдум на 23-27 сентября

Около 250 тыс. человек приняли участие в общественной церемонии прощания с Елизаветой II

Около 250 тыс. человек приняли участие в общественной церемонии прощания с Елизаветой II

Херсонская ВГА проведет референдум о вхождении в Россию одновременно с ЛДНР

Военная операция на Украине

Референдум в ДНР и ЛНР о присоединении к России назначили на 23-27 сентября

Военная операция на Украине

Народный совет ЛНР решил провести референдум о вхождении в состав России

Военная операция на Украине

Общественность Запорожской области призвала провести референдум о присоединении к РФ

Военная операция на Украине

Власти Херсонской области приняли решение провести референдум о вхождении в состав РФ

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию
Военная операция на Украине

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });