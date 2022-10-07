Зампред Банка Англии анонсировал курс на сдерживание инфляции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Банку Англии следует двигаться по намеченному курсу, принимая решительные меры для сдерживания инфляции, какими бы тяжелыми не были последствия для экономики, заявил заместитель председателя британского ЦБ Дейв Рамсден. Его мнение приводит Financial Times.

В сентябре Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 2,25%. Рамсден тогда выступал за повышение ставки сразу на 75 б.п.

Более резкое увеличение ставки было необходимо для снижения риска того, что "инфляционный образ мыслей закрепится в экономике", заявил Рамсден.

Кроме того, объявленные правительством Великобритании меры помощи потребителям в оплате счетов за электроэнергию должны поддержать расходы населения, усилив инфляционное давление, сказал Рамсден.

Бюджетные стимулы, обнародованные министром финансов страны Квази Квартенгом уже после сентябрьского заседания Банка Англии, окажут "серьезное" влияние на перспективы экономики в следующие три года, отметил он.

Перспективы дальнейшего подъема базовой ставки в Великобритании, по словам Рамсдена, уже сказываются на реальной экономике, например, на процентных ставках ипотечных кредитов. Британскому ЦБ будет сложно оценивать потенциальные долгосрочные последствия его политики без более четкого представления о будущей бюджетной политике, добавил он.