Банк Англии включил инфляционные госбонды в программу закупки облигаций

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Банк Англии расширил свою программу экстренной покупки облигаций, включив в нее привязанные к уровню инфляции государственные долговые бумаги.

Центробанк готов покупать привязанные к уровню инфляции госбонды в объеме до 5 млрд фунтов в сутки, говорится в его пресс-релизе.

10 октября Банк Англии анонсировал запуск механизма Temporary Expanded Collateral Repo Facility (TECRF) для решения проблем с ликвидностью так называемых LDI-фондов (liability driven investment), используемых для хеджирования рисков пенсионными фондами.

Пенсионные фонды - крупные игроки на рынке гособлигаций, в том числе инфляционных бумаг. Порядка 72% активов частных пенсионных фондов Великобритании на конец марта 2021 года составляли облигации, из них 47% - привязанные к инфляции государственные бонды, согласно официальным данным.

Британский ЦБ объявил о начале временной программы покупки гособлигаций 28 сентября после резкого всплеска волатильности, последовавшего за презентацией плана правительства Великобритании по масштабному сокращению налогов. Ожидается, что действие программы завершится в пятницу, 14 октября.

"В начале этой недели мы снова наблюдали серьезную переоценку британского государственного долга, в особенности это коснулось инфляционных облигаций. Функциональное нарушение на этом рынке и перспектива самоподкрепляющейся динамики "срочной распродажи" представляют собой существенный риск для финансовой стабильности Великобритании", - отмечается в сообщении ЦБ.

Доходность привязанных к уровню инфляции 10-летних гособлигаций Великобритании накануне подскочила на 64 базисных пункта, рекордными темпами с 1992 года, сообщает Bloomberg.