Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Новых решений по мораторию на банкротства пока не планируется

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшее время не планирует принимать каких-либо решений по поводу продления моратория на банкротства, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

"В целом - общее решение не продлевать мораторий на банкротства, чтобы процедуры, связанные с банкротством, вернулись в то состояние, в котором они были ранее", - отметил он.

"Институт моратория на банкротства сыграл положительную роль в свое время, на старте. Но сейчас мы исходим из того, что экономические отношения должны нормализоваться и переходить в исходное состояние с точки зрения прибыли. Поэтому договорились, что таких решений в ближайшее время приниматься не будут", - добавил замминистра.

Мораторий на банкротства и взыскания, объявленный правительством на полгода с 1 апреля, прекратил свое действие со 2 октября. Теперь кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.

Чиновники официально не объявляли о завершении моратория, формально это не требуется - он прекращается автоматически.

Только в начале сентября на Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников сообщил о планах правительства не продлевать мораторий, но на тот момент министр допускал возможность обсуждения частных исключений. При этом Решетников подчеркивал, что мораторий в настоящий момент "создает гораздо больше вопросов", не продлевать его, по словам министра, просило и само предпринимательское сообщество.

В середине сентября источник "Интерфакса" рассказывал, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минсельхозу и Минздраву продолжать мониторинг текущей экономической ситуации "с целью возможности оперативного введения моратория на возбуждение дел о банкротстве" в отношении юрлиц, занимающихся отдельными видами деятельности, либо отдельным категориям или перечню лиц.

Минэкономразвития Максим Решетников Андрей Белоусов Алексей Херсонцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с конца апреля

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,4% до $540,7 млрд

Основанные в Китае криптобиржи Binance и Huobi не вводили новых ограничений для россиян

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });