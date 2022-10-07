Новых решений по мораторию на банкротства пока не планируется

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшее время не планирует принимать каких-либо решений по поводу продления моратория на банкротства, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

"В целом - общее решение не продлевать мораторий на банкротства, чтобы процедуры, связанные с банкротством, вернулись в то состояние, в котором они были ранее", - отметил он.

"Институт моратория на банкротства сыграл положительную роль в свое время, на старте. Но сейчас мы исходим из того, что экономические отношения должны нормализоваться и переходить в исходное состояние с точки зрения прибыли. Поэтому договорились, что таких решений в ближайшее время приниматься не будут", - добавил замминистра.

Мораторий на банкротства и взыскания, объявленный правительством на полгода с 1 апреля, прекратил свое действие со 2 октября. Теперь кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.

Чиновники официально не объявляли о завершении моратория, формально это не требуется - он прекращается автоматически.

Только в начале сентября на Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников сообщил о планах правительства не продлевать мораторий, но на тот момент министр допускал возможность обсуждения частных исключений. При этом Решетников подчеркивал, что мораторий в настоящий момент "создает гораздо больше вопросов", не продлевать его, по словам министра, просило и само предпринимательское сообщество.

В середине сентября источник "Интерфакса" рассказывал, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минсельхозу и Минздраву продолжать мониторинг текущей экономической ситуации "с целью возможности оперативного введения моратория на возбуждение дел о банкротстве" в отношении юрлиц, занимающихся отдельными видами деятельности, либо отдельным категориям или перечню лиц.