Мораторий на банкротства в РФ повлек снижение их числа в III кв. 2022г на 22,24% г/г

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в РФ в июле-сентябре 2022 года оказалось на 22,24% меньше (2037), чем за аналогичные месяцы прошлого года (2490), следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

На статистике по случаям несостоятельности российских компаний в III квартале сильно сказалось действие моратория на банкротства, которое правительство вводило на период с 1 апреля по 1 октября. Для сравнения: по итогам I полугодия фиксировался рост числа банкротств на 5,6% по сравнению с аналогичным сроком в 2021 году.

Таким образом, как и предполагали эксперты, оно оказалось отложенным. В первые месяцы действия моратория в большинстве случаев конкурсные производства открывались в делах о банкротстве, возбужденных до введения моратория, говорил журналистам первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

В целом за январь-сентябрь 2022 года количество корпоративных банкротств в РФ снизилось до 7227. Это на 2,4% меньше по сравнению с таким же периодом 2021 года.

Число введенных судами процедур наблюдения за 9 месяцев 2022 года составило 4341, что на 30,6% меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Наименьшее их количество было зафиксировано в сентябре (208), тогда как в марте и апреле их, например, было почти по 700 в месяц.

Поскольку мораторий с 1 апреля по 1 октября запрещал кредиторам публиковать сообщения о намерении инициировать банкротство контрагента, количество соответствующих уведомлений за январь-сентябрь 2022 года оказалось в три раза меньше (7982), чем в те же месяцы 2021 года.

Снизилась в рассматриваемом периоде и доля дел о банкротстве, инициаторами которых были кредиторы, поскольку только сами должники во время моратория были вправе заявить о собственной несостоятельности. В результате кредиторы инициировали 66,8% дел о несостоятельности, тогда как годом ранее 74,7% дел. ФНС выступила заявителем в 24,1% дел (было 16,3%), должники - в 8,6% дел (было 8,3%), работники - в 0,5% дел (было 0,6%).

"Благодаря введенному мораторию нам удалось предотвратить некоторые панические настроения, из-за которых кредиторы могли необоснованно подавать заявления на банкротства, и дать лицам, испытывающим трудности, время для стабилизации своей деятельности", - сообщил журналистам Торосов.

Отвечая на вопрос о будущей динамике количества банкротств, он напомнил, что после "ковидного" моратория, действовавшего с апреля 2020 года по январь 2021 года, взрывного роста числа банкротств не наблюдалось. "Напротив, к моменту начала санкционного давления (на РФ - ИФ) в феврале 2022 года количество вводимых дел о банкротстве не вернулось на доковидный уровень", - обратил внимание он.

"Однако бесспорно, - добавил Торосов. - Сейчас складывается немного иная ситуация, поэтому чтобы делать какие-то выводы, необходимо посмотреть на активность хозяйствующих субъектов после окончания срока действия моратория".

"В последние годы количество банкротств компаний достаточно стабильно, в том числе в периоды ухудшения экономической ситуации. Мораторий уже второй раз сдерживает рост числа банкротств в сложный период. Думаю, в этот раз, как и в прошлый, эффект будет долгоиграющим, и после завершения моратория существенного роста числа банкротств не произойдет", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

По данным "Федресурса", в 2021 году в РФ было 10319 корпоративных банкротств, что на 3,9% больше показателей за 2020 год и значительно меньше "доковидного" 2019 года, когда было зафиксировано 12401 банкротство.