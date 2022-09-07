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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:26

Минэкономразвития предложило не продлевать мораторий на банкротства и взыскания

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Продлевать мораторий на банкротства и взыскания после 1 октября нецелесообразно, его основные цели достигнуты, а компании, испытывающие трудности, можно поддержать через отраслевые меры, считает Минэкономразвития России.

Эту позицию министерство изложило в докладе первому вице-премьеру Андрею Белоусову, по поручению которого оно должно было к 5 сентября по итогам обсуждения с заинтересованными ведомствами представить в правительство свои предложения о дальнейшей судьбе моратория, сообщил источник "Интерфакса".

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Полугодовой мораторий на банкротства и взыскания правительство объявило с 1 апреля. В отличие от вводившегося в 2020 году в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслей, текущий мораторий распространился практически на всех. Под его действие подпали граждане, индивидуальные предприниматели и все юрлица, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

Такое решение было принято вскоре после введения западными странами антироссийских санкций из-за начала военной операции на Украине. В тот момент нужно было не допустить необоснованных банкротств должников, которые столкнулись с временными трудностями из-за волатильности на рынках, и временный мораторий нужен был для защиты бизнеса от дестабилизации, приводит источник позицию министерства.

К настоящему моменту основные цели моратория достигнуты и продлевать его нецелесообразно, полагает Минэкономразвития. По его мнению, помощь испытывающим трудности структурам может быть оказана в рамках реализации отраслевых мер поддержки, рассказал источник.

Ряд министерств высказывались в пользу пролонгации моратория в точечном формате - для наиболее пострадавших лиц, например по отдельным видам экономической деятельности, рассказывал ранее другой источник "Интерфакса". В частности, Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой предлагали продлить мораторий для автопроизводителей, организаций агропромышленного комплексов, а также застройщиков, у которых нет объектов, включенных в реестр "проблемных".

Однако в письме Белоусову Минэкономразвития обращает внимание на то, что заинтересованные ведомства не представили комплексные анализы данных, которые бы "с достаточной степенью обоснованности" позволяли сделать вывод о необходимости пролонгации моратория.

Об отсутствии планов продления моратория в действующем виде сообщил в среду министр экономического развития Максим Решетников, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, сейчас мораторий "создает гораздо больше вопросов", и сам бизнес просит не продлевать его. Министр добавил, что в правительстве готовы обсуждать "какие-то исключения, нюансы". Но это должны быть какие-то исключительные случаи, подчеркнул он.

Минэкономразвития РФ
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