"Газпром" разместит локальные облигации для замены долларовых евробондов-34

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2034 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, компания может разместить до 1,2 млн штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая.

Дата начала размещения - 11 октября, при этом даты начала и окончания размещения долговых бумаг совпадают, говорится в сообщении.

Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2034 году на $1,2 млрд, ставка купона по ним - 8,625%.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" в сентябре в рамках аналогичной сделки уже заместил часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году локальными облигациями, обмену также подлежали еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями.

На прошлой неделе компания сообщила, что заместила часть выпуска, номинированного в британских фунтах, с погашением в 2024 году.