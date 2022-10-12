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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Citi сложил полномочия по обслуживанию 10 выпусков евробондов "Газпрома"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Citi сложил полномочия по обслуживанию 10 выпусков еврооблигаций "Газпрома", сообщила компания Gaz Finance Plc, выступающая эмитентом долговых бумаг.

Это выпуски долларовых еврооблигаций с погашением в 2027, 2029, 2030, 2031 годах, выпуски в евро с погашением в 2025, 2027 и 2028 годах, выпуск в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также выпуски "вечных" еврооблигаций компании, номинированные в долларах и евро.

Citibank, N.A., London Branch и Citigroup Global Markets Europe AG уведомили эмитента о прекращении полномочий доверительного управляющего, основного платежного агента, трансферного агента, регистратора и банка, ведущего расчетный счет эмитента, говорится в сообщении.

Компания отмечает, что намерена назначить новых исполнителей по всем указанным функциям для каждой серии еврооблигаций при первой возможности. Эмитент также напоминает, что сложение полномочий доверительного управляющего (trustee) не вступает в силу до тех пор, пока не найден новый trustee, то же самое касается и агентских функций.

"Газпром" на текущий момент проводит голосование держателей сразу нескольких выпусков евробондов по замене доверительного управляющего.

Citi Газпром
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