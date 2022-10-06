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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Porsche за неделю после дебютных торгов обошла по капитализации Volkswagen

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация производителя спортивных автомобилей класса люкс Porsche AG за неделю после дебютных торгов превысила капитализацию Volkswagen AG, своей "материнской" компании.

По данным торгов на Франкфуртской бирже на 15:58 по Москве 6 октября, привилегированные акции Porsche подорожали на 3,4%, до 90,94 евро. Таким образом, капитализация компании составляет на данный момент 80,1 млрд евро, подсчитал MarketWatch.

Капитализация Volkswagen к этому времени составляла 78,25 млрд евро. Котировки бумаг компании прибавляют в цене 2,2% (до 174,8 евро).

Концерн Volkswagen, остающийся владельцем 75%-долей Porsche, разместил на Франкфуртской фондовой бирже 113,875 млн привилегированных акций компании 29 сентября. Всего компания выпустила 911 млн акций - это число было выбрано специально, в честь легендарной серии спортивных автомобилей Porsche 911.

IPO стало крупнейшим в Европе после размещения акций Glencore Plc объемом около $10 млрд, прошедшего в 2011 году, и рекордным в Германии за 25 лет. Рыночная стоимость Porsche в рамках размещения была оценена в 75,2 млрд евро.

Porsche Volkswagen Германия Франкфуртская биржа
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