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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Pernod Ricard увеличила выручку в I финквартале на 21,7%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом квартале 2023 финансового года увеличила выручку на 21,7%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в июле-сентябре составила 3,31 млрд евро по сравнению с 2,72 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Органический рост (очищенный от влияния слияний и поглощений, продажи активов и колебаний обменных курсов) равнялся 11%.

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Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали квартальную выручку компании в размере 3,14 млрд евро.

Продажи компании в Северной и Южной Америке, основная доля которых приходится на США, повысились на 29%, в Европе - на 26%. Выручка в Азии и других регионах подскочила на 45%, достигнув примерно 1,5 млрд евро, благодаря сильному росту продаж в Китае и Индии.

По словам главы Pernod Ricard Александра Рикара, компания намерена продолжать динамично наращивать основные финпоказатели в текущем фингоду. Тем не менее, Pernod Ricard не дала точных прогнозов.

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Капитализация Pernod Ricard с начала года упала более чем на 15% и составляет почти 47 млрд евро. Французский фондовый индекс CAC 40 за этот период потерял около 15,6%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS (марки "Тамада" и "Старый Тбилиси").

Pernod Ricard
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