Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

"Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами организации", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.

При этом он ответил отрицательно на вопрос о том, являлось ли это политический шагом. По словам бен Фархана, члены ОПЕК+ "действовали ответственно".

Он также заявил, что отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном "отвечает интересам обеих стран", отметил бен Фархан.

"Наши отношения с США были институционализированы с момента их установления", - подчеркнул глава МИД Саудовской Аравии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.

"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату взаимоотношений с Саудовской Аравией. Мы проведём оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сказала она журналистам.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.