Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Саудовская Аравия заявила, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

"Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами организации", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.

При этом он ответил отрицательно на вопрос о том, являлось ли это политический шагом. По словам бен Фархана, члены ОПЕК+ "действовали ответственно".

Он также заявил, что отношения Саудовской Аравии и США носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Кроме того, военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном "отвечает интересам обеих стран", отметил бен Фархан.

"Наши отношения с США были институционализированы с момента их установления", - подчеркнул глава МИД Саудовской Аравии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.

"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату взаимоотношений с Саудовской Аравией. Мы проведём оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сказала она журналистам.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия ОПЕК+ Фейсал бен Фархан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Льготы по ИИС не будут предоставляться на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });