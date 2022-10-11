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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Сенатор Боб Менендес призвал США отказаться от поставок оружия Эр-Рияду

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Сената по международным отношениям, сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал США приостановить все сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе поставки оружия, в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

"США должны немедленно заморозить все аспекты нашего сотрудничества с Саудовской Аравией, в том числе продажу оружия и сотрудничество в области безопасности, помимо того, что абсолютно необходимо для защиты персонала и интересов США", - говорится в заявлении на сайте Менендеса.

Он как председатель комитета Сената по международным отношениям, не может дать "зеленый свет" сотрудничеству с Эр-Риядом, пока королевство не пересмотрит свою позицию по вопросу ситуации на Украине, добавил сенатор.

Ранее на этой неделе не продавать оружие Саудовской Аравии уже призывали член Палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь. Они отметили, что намерены представить соответствующий законопроект 11 октября.

На прошлой неделе ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. Президент США Джо Байден заявил, что разочарован этим "близоруким решением". Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отметила, что, по мнению Вашингтона, такой шаг ОПЕК+ означает, что организация "выверила свою позицию с Россией".

США Саудовская Аравия Боб Менендес ОПЕК
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