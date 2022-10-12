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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Байден запланировал пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией

Байден запланировал пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией
Фото: Royal Court of Saudi Arabia/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после вызвавшего недовольство Вашингтона решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Президент крайне четко обозначил, что нам нужно перейти к другому формату взаимоотношений с Саудовской Аравией. Мы проведем оценку наших подходов, определимся с мерами, которые предстоит предпринять", - сказала она журналистам.

По словам Жан-Пьер, США "нужно пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, особенно после решения, принятого в рамках ОПЕК+".

"Мы полагаем, что на фоне решения, принятого ОПЕК+ на прошлой неделе, они определенно сближаются с Россией. Сейчас неподходящее время, чтобы сближаться с Россией", - сказала она.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Президент США Джо Байден заявил, что "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу".

Во вторник председатель комитета сената по международным отношениям, сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал США приостановить все сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе поставку оружия, в ответ на решение ОПЕК+.

США Джо Байден Саудовская Аравия
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