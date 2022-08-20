В Минцифры заявили, что рост тарифов на услуги связи не превысит инфляцию

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Повышение тарифов на услуги связи останется в пределах инфляции, изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве пояснили, что совместно с ФАС в течение всего года следят за тарифной политикой операторов, чтобы не допустить спекуляций.

"Например, в июне Минцифры отреагировало на сообщения об увеличении стоимости безлимитных тарифов одного из операторов. После обсуждения ситуации компания оперативно ответила на позицию министерства и отказалась от повышения тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами", - добавили в Минцифры.

Там также обращают внимание, что в апреле 2022 года ФАС при участии министерства были разработаны "Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции". Они позволяют операторам без проведения проверок повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции, при этом операторы обязаны уведомить антимонопольную службу за 14 дней до планируемого повышения.

Ранее агентство TelecomDaily спрогнозировало рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи на 15-18% по итогам 2022 года.

В июне глава Минцифры Максут Шадаев заявил "Интерфаксу", что считает справедливым введение механизма поэтапной индексации тарифов, если она не будет превышать уровень инфляции.

"В последние 6-8 лет тарифы на услуги связи росли значительно медленнее, чем инфляция. Россия признана страной с одними из самых низких тарифов на услуги связи в мире, в том числе - на мобильный интернет. А низкие тарифы сдерживают рост инвестиций в развитие инфраструктуры. С учетом поставленной цели обеспечить тотальное покрытие сетями 4G малых населенных пунктов, понятно, что экономика операторов этого не выдержит", - пояснил он.