В Минтруде заявили о дефиците кадров в РФ, несмотря на снижение безработицы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявила, что российские работодатели испытывают нехватку в кадрах, при этом безработица находится на минимальном уровне.

"Изменения на рынке труда сейчас идут глобальные. Несмотря на то, что показатели по безработице у нас на исторически низких минимумах, но мы все понимаем, что работодатели сейчас испытывают значительный дефицит кадров", - сказала Мухтиярова в понедельник при подведении промежуточных итогов проекта партии "Единая России" по содействию занятости.

По ее словам, продлены на следующий год начавшиеся в этом году программы поддержки рынка труда, в том числе переобучение в рамках нацпроекта "Демография", переобучение работников промышленных предприятий, временные общественные работы, стимулирование займа.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что численность зарегистрированных безработных в России держится на уровне 0,8% от общей численности работников и составляет 602,8 тыс. граждан.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе снизился до 3,8%, вновь обновив исторический минимум. До этого, с мая, он держался в значениях 3,9%, что стало минимальным показателем с 1991 года.

В апреле уровень безработицы в РФ был 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в августе 2022 года составила 2 млн 855 тыс. человек, что на 45 тыс. ниже показателя июля 2022 года.