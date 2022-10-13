Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию, который позволит поставлять нефть из РФ, займет полтора года, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на "Российской энергетической неделе".

Он напомнил, что когда проходили дискуссии относительно санкций в отношении российской нефти со стороны Европейского союза, Венгрия четко дала понять, что хочет для себя исключения.

"У нас чисто математический подход, простой расчет - мы знаем, каков наш спрос, мы знаем пропускную способность трубопровода "Дружба", по которому нефть идет из России в Венгрию через Украину, и мы знаем пропускную способность альтернативной, трубы, которая позволяет перекачивать нефть через Адриатику к нам. Расчет был очень простой - если мы исключаем трубопровод "Дружба" и российскую нефть, то альтернативная труба через Хорватию не сможет решить проблему поставок нефти в Венгрию и Чехию. Поэтому для нас нефть из России по трубопроводу совершенно незаместима", - пояснил министр.

Сийярто констатировал, что Венгрия получила желаемые исключения, поэтому страна сможет обеспечить поставки несмотря на санкции - "санкции не касаются поставок нефти по трубе".

"Наши сербские соседи сейчас находятся в непростой ситуации из-за эмбарго на морские поставки, потому что в настоящий момент этот маршрут идет через Хорватию, куда сырье приходит по морю и затем по трубе в Сербию. Но поскольку введено эмбарго, эти поставки прекратились, они тоже провели расчет, каким образом они могут заместить выпадающие поставки альтернативными источниками. И они тоже очень беспокоятся о своей энергетической безопасности, как и мы в Венгрии. Поэтому было достигнуто соглашение, что, поскольку, к сожалению, мы не взаимосвязаны с Сербией с точки зрения нефти, мы можем построить трубопровод, который нас соединит, и это позволит сербам получить доступ к трубопроводным поставкам нефти из России через Венгрию", - добавил он.

Поскольку подобная система работает по газу - "Турецкий поток", то реально сделать это и для нефти, считает Сийярто. "На это уйдет полтора года, по нашим расчетам, чтобы построить этот трубопровод", - сообщил он.