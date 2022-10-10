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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Сербия и Венгрия договорились построить нефтепровод для поставок Белграду нефти РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Сербии и Венгрии пришли к соглашению по поводу строительства нефтепровода между обеими странами, по которому Белград сможет получать поставляемую Россией до Венгрии нефть, сообщает в понедельник агентство EFE.

"Этот новый нефтепровод позволит снабжать Сербию нефтью, которая поставляется по нефтепроводу "Дружба", - заявили в венгерском правительстве.

EFE отмечает, что пока Сербия получает часть нефти через Хорватию, однако, по мнению венгерской стороны, "такой вариант в будущем вряд ли будет реальным, учитывая принятые санкции".

Венгрия Сербия
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