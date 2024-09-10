Концессионная инициатива по строительству "Меридиана" дошла до правительства

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Частная концессионная инициатива российско-китайского совместного предприятия "Меридиан-СС7", созданного при участии Русской Холдинговой Компании (РХК, 51%) Александра Рязанова и Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации N7 (CC7, 49%), по строительству платной автотрассы "Меридиан" дошла до правительства.

Об этом "Коммерсанту" сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Меридиан", инициированный более 10 лет назад РХК бывшего топ-менеджера "Газпрома" Рязанова, изначально планировался как транзитная платная магистраль протяженностью более 2 тысячи км на внутрироссийском участке. Вести дорогу предполагалось от МАПП "Сагарчин" на границе с Казахстаном до Смоленска по территории восьми регионов: Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей.

Последние несколько лет проект, долгое время находившийся почти без движения, стал обсуждаться более активно и фигурировать в перспективных планах госкомпании "Автодор" в связке с так называемой Юго-Западной хордой с Урала на юг РФ. Под строительство "Меридиана" осенью 2022 года было зарегистрировано СП "Меридиан-СС7", которое, как ранее сообщали в "Автодоре", стало готовить частную концессионную инициативу.

Первый заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Коваль ранее говорил журналистам, что СП готовит частную концессионную инициативу для строительства "Меридиана". Технико-экономическое обоснование трассы, как сообщал Коваль, было готово еще год назад. Тогда предполагалось, что стоимость дороги будет на уровне 1 трлн рублей. Финальный вариант трассы, по его словам, был выбран в длине 1,4 тысячи км - от МАПП "Озинки" (Саратовская обл., граница с Казахстаном) до выхода на Гомель (трасса А-240). Основным, приоритетным участком строительства "Меридиана" определили этап протяженностью 870 км между Саратовом и Брянском стоимостью порядка 790 млрд руб., который, как предполагается, может сгенерировать наиболее интенсивный трафик.

Петушенко в интервью "Коммерсанту" отметил, что технико-экономическое обоснование по "Меридиану" было разработано еще в 2022 году. "Компания "Меридиан - CC7" (инициатор проекта) направила в правительство предложение о заключении концессионного соглашения для реализации проекта, сейчас оно прорабатывается", - сказал он.

Подготовка к заключению концессии с проектной компанией "Меридиан-СС7" ранее также нашла отражение в официальных документах. В частности, в недавно опубликованном августовском распоряжении Михаила Мишустина (2238-р) сказано, что Минтранс был уполномочен рассмотреть предложение компании "Меридиан-СС7" о концессии по финансированию, строительству и эксплуатации трассы "Меридиан" на платной основе.

Говоря о планах в части строительства так называемой Юго-Западной хорды (ЮЗХ) с Урала на юг России, Петушенко отметил, что предложено "создать 4-6-полосный бесшовный коридор от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти и далее через Саратов, Волгоград и до М-4 в Ростове-на-Дону с подключением новых субъектов и примыканием к дальнему обходу Краснодара". "Маршрут от Казани до Краснодара включает обходы Тольятти, Саратова, Волгограда, Краснодара, а также предполагает строительство новых участков протяженностью 1192 км. Мы разработали транспортную и финансовую модель проекта. Предварительная стоимость в ценах 2026-2030 годов - 1,7 трлн рублей с учетом привлечения порядка 500 млрд рублей внебюджетных инвестиций", - сообщил Петушенко.

Ранее в "Автодоре" говорили о том, что проекты "Меридиан" и ЮЗХ рассматриваются госкомпанией в связке друг с другом в числе крупных строек на обозримую перспективу и их технико-экономическое обоснование готовится параллельно.