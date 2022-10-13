Принадлежавший ММП трест "Мурманскморстрой" продан за 3,6 млн рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ООО "Трест Мурманскморстрой", дочерняя компания АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, находится в процедуре банкротства), продано на открытых торгах посредством публичного предложения, говорится на сайте электронной площадке "Вердиктъ". Итоги аукциона подвели 13 октября.

В торгах участвовали четыре претендента, победило московское ООО "Инвестторги", предложившее за трест 3,6 млн рублей при начальной цене лота 38,649 млн рублей, говорится в протоколе.

Заявки на торги принималис 15 августа по 13 октября.

В течение пяти дней победитель торгов должен подписать договор купли-продажи треста, а затем в течение 30 дней - оплатить.

Сейчас на открытые торги посредством публичного предложения выставлено различное имущество ММП. Среди лотов - недостроенное общежитие в Стрельне за 54,497 млн рублей (заявки принимаются до 17 ноября), компания Murmansk shipping limited (Гонконг) за 1,025 млн рублей, 100 акций АО "Межрегиональная компания "Белкомур" за 294,3 тысячи рублей (заявки принимаются до 26 декабря).

В сентябре была продана картина "Поморяне. Вечер" Николая Рериха, входившая в перечень имущества ММП. Начальная цена лота составляла 82,35 млн рублей. Победитель открытых торгов ИП Людмила Михайлюк предложила за картину 24,242 млн рублей.

В апреле удалось реализовать движимое имущество ММП: катер, четыре автомобиля, гидравлический погрузчик, два гребных винта, два гребных вала. Суммарно аукцион принес 22,728 млн рублей.

В ноябре 2021 года, состоялись торги, в ходе которых за 1,771 млрд рублей были проданы шесть судов и недвижимость ММП, находящиеся в залоге у ООО "Решение". Победителем аукциона стал его единственный участник - ООО "Кассиопея" (Москва), созданное за два месяца до проведения аукциона. В июле 2022 года суд признал недействительной продажу флота и недвижимости пароходства.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 апреля 2023 года.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.