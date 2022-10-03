Принадлежавшую Мурманскому пароходству картину Рериха продали за 24,24 млн рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Картина Николая Рериха "Поморяне. Вечер", входящая в перечень имущества АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, находится в процедуре банкротства), продана на открытых торгах посредством публичного предложения, говорится в материалах на сайте электронной площадке "Вердиктъ".

Ее за 24,242 млн рублей купила индивидуальный предприниматель Людмила Михайлюк.

Начальная цена лота составляла 82,35 млн рублей. Заявки на торги принимались с 15 августа по 3 октября, всего поступило три предложения. Конкуренты победителя были готовы заплатить за картину 24 млн рублей и 16,47 млн рублей, говорится в протоколе о результатах торгов.

В течение пяти дней победитель торгов должен подписать договор купли-продажи картины, а затем в течение 30 дней - оплатить.

Картину "Поморяне. Вечер" пытались продать на аукционе в мае и июне 2022 года, но заявок на торги тогда не поступило. Сначала картина была оценена в 91,5 млн рублей, как определили эксперты ООО "Научно-исследовательская независимая экспертиза им. П.М.Третьякова". Затем цена работы была снижена на 10%, до 82,35 млн рублей.

Сейчас на открытые торги посредством публичного предложения выставлено различное имущество Мурманского морского пароходства.

До 13 октября принимаются заявки на участие в открытых торгах, на которые выставлен "Трест Мурманскморстрой" за 38,649 млн рублей. Кроме того, на торги выставлено недостроенное общежитие в Стрельне за 54,497 млн рублей (заявки принимаются до 17 ноября), а также компания Murmansk shipping limited (Гонконг) за 1,025 млн рублей и 100 акций АО "Межрегиональная компания "Белкомур" за 294,3 тыс. рублей (заявки принимаются до 26 декабря).

В апреле удалось продать движимое имущество ММП: катер, четыре автомобиля, гидравлический погрузчик, два гребных винта, два гребных вала. Суммарно аукцион принес 22,728 млн рублей.

В ноябре 2021 года, состоялись торги, в ходе которых за 1,771 млрд рублей были проданы шесть судов и недвижимость ММП, находящиеся в залоге у ООО "Решение". Победителем аукциона стал его единственный участник - ООО "Кассиопея" (Москва), созданное за два месяца до проведения аукциона. Впоследствии суд признал недействительной продажу флота и недвижимости ММП.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 октября 2022 года.

"Поморяне", еще 10 работ Рериха и "У берега Капри" Ивана Айвазовского в сентябре 2019 года были изъяты у учредителя ММП Николая Куликова. Обыски у него проходили по уголовному делу о злоупотреблениях. Дзержинский суд Петербурга сейчас рассматривает уголовное дело Куликова о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.