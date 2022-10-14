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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Wells Fargo сократил чистую прибыль в III квартале на 31%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года Wells Fargo & Co., лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США, сократил чистую прибыль на 31%, увеличив выручку на 4%.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,53 млрд по сравнению с $5,12 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,85 с $1,17 годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,09 на акцию.

Показатель прибыли учитывает операционные убытки на общую сумму $2 млрд, или $0,45 на акцию, связанные с судебными разбирательствами и урегулированием претензий потребителей, а также "другими регулятивными моментами, касающимися круга давних вопросов", заявил главный исполнительный директор Wells Fargo Чарли Шарф.

Квартальная выручка Wells Fargo составила $19,505 млрд против $18,834 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $18,775 млрд.

Чистый процентный доход банка в третьем квартале вырос на 36% - до $12,1 млрд, непроцентные доходы сократились на 25%, до $7,41 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам составили $784 млн.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания частных лиц и малого бизнеса в минувшем квартале увеличилась на 5%, до $9,3 млрд. Доход от ипотечного кредитования упал на 52%, от автокредитования - снизился на 5%. Выручка в сфере потребительского кредитования увеличилась на 9%, в сегменте кредитных карт - на 8%.

Подразделение Wells Fargo по обслуживанию коммерческих организаций увеличило выручку на 42%, до $2,95 млрд.

Доход в сфере корпоративно-инвестиционных банковских услуг повысился на 20%, до $4,06 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью повысилась на 3%, до $914 млн, от операций с акциями - на 35%, до $316 млн.

Подразделение в сфере управления инвестициями, в том числе состоятельных клиентов, увеличило выручку на 1%, до $3,67 млрд. Объем активов клиентов под управлением банка сократился на 16%, до $1,759 трлн.

С начала 2022 года капитализация Wells Fargo снизилась на 12%.

Wells Fargo США Чарли Шарф
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