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Крупнейшие банки мира объединились для управления климатическими рисками

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки мира, включая Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Royal Bank of Canada, объединились для управления рисками, связанными с климатическими изменениями.

Деятельность созданного консорциума, состоящего из 19 банков и организации Risk Management Association (RMA), будет направлена на разработку стандартов для измерения и управления климатическими рисками, говорится в сообщении RMA.

Банки могут сыграть ключевую роль в переходе к так называемой экономике с нулевыми вредными выбросами, отметила глава RMA Нэнси Фостер. Она также добавила, что банки могут быть вовлечены не только в определение активов, влияющих на изменения погоды, но и в собирание информации от компаний-клиентов о вредных выбросах.

Тем не менее Фостер также отметила, что пока невозможно точно сказать, как работа консорциума скажется на политике отдельных банков.

Деятельность банков в борьбе с изменениями климата вызывает неоднозначную реакцию от инвесторов и активистов. Некоторые ставят под сомнение искренность и серьезность намерений финансовых институтов, в то время как более консервативные наблюдатели считают, что банки должны предоставлять услуги всем отраслям, работающим в рамках закона, включая добычу полезных ископаемых.

Bank of America Wells Fargo Royal Bank of Canada

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