Citi свернет почти весь бизнес в России к концу I квартала 2023г

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская Citigroup планирует свернуть практически все операции в России к концу первого квартала 2023 года, говорится в сообщении группы.

Citi продолжит проводить в России только те операции, которые необходимы для выполнения оставшихся обязательств.

Группа не ожидает, что расходы в связи со сворачиванием российского бизнеса будут существенными.

В августе Citigroup официально заявила о сворачивании в России розничного бизнеса и бизнеса по работе с малыми и средними предприятиями (МСП). В рамках этого процесса группа планировала продать некоторые портфели розничного бизнеса.

Предполагалось, что процесс сворачивания операций начнется в третьем квартале и затронет примерно 2,3 тысячи сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц. При этом Citi планировала продолжить поддерживать международных корпоративных клиентов, сворачивающих свои операции в России.

На конец второго квартала 2022 года присутствие Citi в России в финансовом выражении оценивалось в $8,4 млрд (из них на розницу и МСП пришлось примерно $1 млрд). За третий квартал 2022 года общая сумма сократилась на $500 млн из-за курсовой переоценки и перерасчетов по сделкам с производными финансовыми инструментами, следует из презентации группы. Объем резерва, прямо или косвенно связанного с рисками на Россию, на 1 октября 2022 года оценивается в $1,2 млрд.

Группа оценивает потенциальное влияние этого риска на капитал в ряде сценариев серьезного стресса примерно в $2 млрд.

Ранее сообщалось, что затраты Citi в связи с процессом сворачивания розничного и МСП бизнесов в России составят примерно $170 млн.