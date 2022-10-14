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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Kismet Capital Group Ивана Таврина договорилась о покупке Avito за 151 млрд руб.

Kismet Capital Group Ивана Таврина договорилась о покупке Avito за 151 млрд руб.
Иван Таврин
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus - договорилась о продаже российского сервиса объявлений Avito. Покупателем выступает принадлежащая Ивану Таврину Kismet Capital Group, сумма сделки - 151 млрд рублей, говорится в сообщении Prosus.

Как говорится в пресс-релизе Kismet Capital Group, на сделку получены разрешения ФАС и правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

"Финансирование сделки и расчеты по ней организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком. Сделка и расчеты по ней находятся на финальной стадии", - уточняется в сообщении Kismet.

Ожидается, что она будет закрыта в октябре 2022 года.

"Группа Avito, включающая в себя ООО "Кех Екоммерц", ООО "Авито Холдинг" со всеми их дочерними и зависимыми обществами, полностью перейдет под контроль нового собственника и продолжит свою работу как независимая частная российская ИТ-компания", - сообщается в пресс-релизе Avito.

Сообщается, что новый владелец Avito намерен придерживаться действующей долгосрочной стратегии развития платформы; управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджеров во главе с гендиректором Владимиром Правдивым.

Prosus искал покупателя на Avito с мая текущего года. В пресс-службе Avito тогда сообщали, что Prosus искал покупателя на свой российский актив или на его часть.

Летом Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что интерес к Avito проявили интернет-компания VK, а также структура, связанная с Владимиром Потаниным.

В России основным юрлицом Avito является ООО "Кех Екоммерц", которое на 100% принадлежит голландской OLX Global B.V. (принадлежит Prosus).

В конце марта сообщалось, что OLX Group приняла решение прекратить участие в операциях в РФ и, как следствие, выделить Avito в независимую компанию.

Naspers консолидировал Avito в 2019 году.

Prosus Avito Kismet Capital Group Иван Таврин
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