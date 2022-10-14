Что произошло за день: пятница, 14 октября

Заявление Путина о сроках проведения мобилизации, уход Danone из России, договоренность Kismet Capital Group о покупке Avito

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что мобилизацию завершат в течение двух недель. Президент РФ сообщил, что мобилизованы 222 тысячи человек, из них 16 тысяч уже привлекаются к выполнению боевых задач. По его словам, никакой дополнительной мобилизации в России не планируется. Совету безопасности РФ будет дано поручение проинспектировать процесс подготовки мобилизованных граждан.

- Президент РФ заявил, что пока не видит необходимости в массированных ударах по Украине. По его словам, из 29 украинских объектов семь "не было поражено так, как это планировалось Министерством обороны", "их добирают". Владимир Путин сообщил, что задачи уничтожения Украины как государства не стоит. На вопрос о том, жалеет ли он о начале операции, президент ответил отрицательно, заявив: "То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях".

- Danone решила отказаться от контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания оценивает в сумму до 1 млрд евро. Минсельхоз сообщил, что заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме. Французская компания входит в тройку крупнейших производителей молочных продуктов в России.

- Kismet Capital Group Ивана Таврина договорилась о покупке Avito за 151 млрд руб. у структуры южноафриканского холдинга Naspers - Prosus.

- Уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау закрыто. Ему вменяли хищение средств академии в рамках уголовного дела бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

- Андрей Клишас заявил о незаконности "облав" на призывников. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, в частности, подчеркнул, что сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного человека, подлежащего мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.

- Лукашенко подтвердил введение в Белоруссии режима КТО и заявил о начале развертывания союзной группировки войск. Президент Белоруссии сообщил, что основа группировки - 70-тысячная белорусская армия.

- Председательство в СНГ перейдет в 2023 году Киргизии. Сопредседателями будут Казахстан и Россия. Следующее заседание глав стран СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке.

- Новым министром финансов Великобритании назначили бывшего главу МИД Джереми Ханта. Ранее в пятницу Квази Квартенг заявил, что покидает эту должность - спустя 38 дней после назначения. За год в Великобритании сменились уже четыре министра финансов.