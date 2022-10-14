Новый оператор проекта "Сахалин-1" зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-1" - ООО "Сахалин-1" - 14 октября зарегистрирован в Южно-Сахалинске, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Полномочиями единоличного исполнительного органа нового оператора наделено АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

Как ранее сообщалось в соответствующих указе президента и распоряжении правительства, "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получает 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% причитается Exxon Mobil, 30% - японской SODECO и 20% - индийской ONGC - ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО и зарубежным компаниям дан месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе. После перехода права собственности на все доли в новом ООО его участники могут избрать новый единоличный исполнительный орган или продлить полномочия "Сахалинморнефтегаз-Шельфа".

Адрес регистрации ООО "Сахалин-1" - Южно-Сахалинск, ул Сахалинская, д. 4.

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd, являясь оператором проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций".

В августе ExxonMobil сообщила, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

7 октября Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Документ предполагает создание российского ООО - нового оператора проекта "Сахалин-1" - и передачу ему всех предусмотренных СРП прав и обязанностей консорциума инвесторов, а также прежнего оператора.

Отмечалось, что новый оператор сохранит "специальный налоговый режим, таможенное, таможенно-тарифное регулирование и исключительное право на экспорт газа, предусмотренные соглашением".

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова.

Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.