Ежемесячные потери бюджета РФ от снижения добычи на "Сахалине-1" оценили в 4 млрд руб.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Потери бюджета России в связи со снижением добычи на СРП-проекте "Сахалин-1" оцениваются примерно в 4 млрд рублей в месяц. Об этом говорится в отзыве комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики на проект федерального бюджета.

"В соответствии с информацией, поступившей от Минвостокразвития России, оператор соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" – "Эксон Нефтегаз Лимитед" (США) – в мае 2022 года значительно снизил добычу нефти в Сахалинской области с 220 тыс. барр./сутки до 10 тыс. барр./сутки. В результате общие потери бюджетов бюджетной системы РФ оцениваются в размере около 4 млрд руб./мес., в том числе потери бюджета Сахалинской области – около 2 млрд руб./мес.", - говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных парламента.

Отмечается, что в 2021 году поступления в бюджет Сахалинской области от проекта "Сахалин-1" достигли 52,6 млрд рублей, что составляет 35,1% от общего объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. В связи с этим комитет считает необходимым "уделить особое внимание вопросу обеспечения сбалансированности бюджета Сахалинской области с учетом возникших выпадающих доходов".

Доходы бюджета Сахалинской области в 2023 году могут сократиться и в связи с инициативой правительства об изменении норматива зачисления налога на прибыль от проекта "Сахалин-2".

Внесенный в Госудуму законопроект о поправках в Бюджетный кодекс (№201622-8) предлагает выделить в отдельный пункт особенности распределения налога на прибыль для проекта по разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции ("Сахалин-2") и установить его зачисление по нормативу 25% – в регион и 75% – в федеральный бюджет. На данный момент распределение поступлений обратное: 75% – региону и 25% – федеральному бюджету.

Комитет отмечает, что Бюджетный кодекс предполагает создание резерва на 2023 год в размере 1,416 млрд рублей из средств, поступающих в бюджет от "Сахалина-2" (до 50% поступлений от налога на прибыль), который впоследствии можно будет направить на развитие Дальневосточного федерального округа, в том числе на социально-экономическое развитие Сахалинской области. Предлагаемый объем резерва на 2024 год – 15,582 млрд рублей, на 2025 год – 15,462 млрд рублей.

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности". В отчете за второй квартал Exxon сообщила о снижении производства на российских активах за отчетный период на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 г. добывалось 56 тыс. б.н.э в сутки).

В конце сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что добыча нефти и газа на "Сахалине-1" остановлена. "Ожидается, что годовая добыча нефти по проекту составит 4,2 млн тонн, первоначально планировалось 8,9 млн тонн", - заявил он.

В "Сахалине-1" кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) – 30% и ONGC (Индия) – 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи – 11,3 млн тонн нефти.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Указ применяет к "Сахалину-1" уже ранее реализованную на проекте "Сахалин-2" схему перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию.

Согласно документу, в РФ создается российское ООО – новый оператор проекта. Этой компании переходят все предусмотренные СРП права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора – Exxon Neftegas Limited.