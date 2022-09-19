Кузбасс в январе-августе снизил добычу угля на 9%, экспорт - на 15%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В январе-августе 2022 года угледобывающие предприятия Кемеровской области добыли 143,9 млн тонн угля против 158,1 млн тонн за аналогичный период прошлого года, сообщает сайт регионального Министерства угольной промышленности. Добыча за эти восемь месяцев сократилась на 9%.

В том числе, в августе 2022 года было добыто 18,2 млн тонн угля, в августе 2021 года - 20,5 млн тонн (снижение на 11,2%).

Добыча коксующегося угля в январе-августе снизилась на 7% - до 42,7 млн тонн (январь-август 2021 года - 45,9 млн тонн), энергетического - почти на 10%, до 101,2 млн тонн (112,2 млн тонн).

За восемь месяцев добыча открытым способом уменьшилась почти на 8% - до 94,6 млн тонн против 103 млн тонн годом ранее, подземная - упала на 10,5%, до 49,3 млн тонн (55,1 млн тонн).

Переработка угля на обогатительных фабриках Кузбасса сократилась на 8,4% - до 82,9 млн тонн (годом ранее - 90,5 млн тонн). В том числе углей коксующихся марок переработано 42,4 млн тонн (45,5 млн тонн), энергетических - 40,5 млн тонн (45 млн тонн). Выпуск угольного концентрата уменьшился на 5,2% - до 53,3 млн тонн с 56,2 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-августе 2022 года поставили потребителям 118 млн тонн угля, что на 13,8 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Таким образом, показатель сократился на 10,5%.

В том числе на экспорт поставлено 78,9 млн тонн угля - на 13,9 млн тонн меньше, чем в январе-августе прошлого года (снижение на 15% - ИФ). Направления поставок в сообщении не раскрываются.

В августе 2022 года на экспорт было отгружено 10,1 млн тонн угля - на 1,5 млн тонн меньше, чем в августе 2021 года.

Поставки кузбасского угля российским металлургам за 8 месяцев сократились на 8,2%, или на 1,9 млн тонн - до 21,2 млн тонн. Для электростанций поставлено 11,2 млн тонн угля (больше на 0,8 млн тонн), для предприятий ЖКХ и населения Кемеровской области - 1,9 млн тонн (на 0,8 млн тонн меньше).

В январе-августе железнодорожным транспортом отгружено 131,6 млн тонн угля (на 15,9 млн тонн, или на 11% меньше). В том числе в западном направлении отгружено 66,9 млн тонн (снижение на 10,7 млн тонн), в восточном - 33,1 млн тонн (снижение на 2,9 млн тонн), в местном сообщении - 31,6 млн тонн (снижение на 2,2 млн тонн).

В августе железнодорожным транспортом из региона отгружено 17 млн тонн, в том числе в западном направлении - 8,4 млн тонн, в восточном - 4,6 млн тонн, в местном сообщении - 3,9 млн тонн.

Среднесуточная отгрузка в прошлом месяце составила 7,653 тыс. полувагонов (104% к плану).

Остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик по данным на 1 сентября составляли 18,4 млн тонн угля.

По данным на 1 июня остатки угля на складах составляли 19 млн тонн, на 1 июля - 19,4 млн тонн, на 1 августа - 18,7 млн тонн, на 1 февраля - 16 млн тонн.