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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Добыча золота в Якутии в январе-сентябре выросла на 3,1%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года добыча золота в Якутии составила 34,1 тонны, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Общий объем золотодобычи увеличен за счет работы на территории республики пяти крупных предприятий - "Нерюнгри-Металлик", "Полюс Алдан", "Селигдар", "Тарынская золоторудная компания" и "Поиск Золото", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что добывающие компании региона планируют добыть в 2022 году 42-45 тонн золота. В 2021 году было произведено 42 тонны.

Якутия Селигдар Полюс Алдан Нерюнгри-Металлик
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