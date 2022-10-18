Всемирный банк признал необслуживаемым кредитный портфель в Белоруссии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) признал необслуживаемыми все ранее выданные Белоруссии кредиты.

"Это действие было предпринято в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все кредиты, предоставленные стране или гарантированные ею, становятся неработающими, если платеж по любому кредиту просрочен более чем на шесть месяцев", - говорится в пресс-релизе ВБ.

По данным ВБ, на 14 октября 2022 года просроченные платежи Белоруссии составили $68,43 млн. Основная сумма непогашенных Минском кредитов составляет $967 млн, или 0,42% от общей суммы непогашенных кредитов ВБ.

В апреле белорусские власти объявили, что будут исполнять обязательства перед ВБ, ЕБРР и СИБ в национальной валюте.

2 марта 2022 года ВБ остановил все свои программы в Белоруссии. С мая 2020 года Белоруссии не было одобрено ни одного нового кредита.

Белоруссия является членом ВБ с 1992 года.