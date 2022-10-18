Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Всемирный банк признал необслуживаемым кредитный портфель в Белоруссии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) признал необслуживаемыми все ранее выданные Белоруссии кредиты.

"Это действие было предпринято в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все кредиты, предоставленные стране или гарантированные ею, становятся неработающими, если платеж по любому кредиту просрочен более чем на шесть месяцев", - говорится в пресс-релизе ВБ.

По данным ВБ, на 14 октября 2022 года просроченные платежи Белоруссии составили $68,43 млн. Основная сумма непогашенных Минском кредитов составляет $967 млн, или 0,42% от общей суммы непогашенных кредитов ВБ.

В апреле белорусские власти объявили, что будут исполнять обязательства перед ВБ, ЕБРР и СИБ в национальной валюте.

2 марта 2022 года ВБ остановил все свои программы в Белоруссии. С мая 2020 года Белоруссии не было одобрено ни одного нового кредита.

Белоруссия является членом ВБ с 1992 года.

Всемирный банк Белоруссия ЕБРР СИБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аккаунты Совета Федерации на YouTube заблокированы

Hyundai рассматривает сценарий продажи своего завода в России

Hyundai рассматривает сценарий продажи своего завода в России

Киргизские Бакай банк и Доскредобанк перестали обслуживать карты "Мир"

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Девелопер "Самолет" запланировал запустить собственный цифровой банк

Фондовый рынок США завершил торги сильным ростом

Exxon Mobil полностью покинула Россию после создания нового оператора проекта "Сахалин-1"

Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена 18-19 октября из-за ремонта

Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена 18-19 октября из-за ремонта

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Трампа

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Трампа

"Роснефть" направила запрос британскому регулятору и LSE о делистинге GDR

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });