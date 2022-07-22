Минск не придал значения объявлениям агентствами дефолта по долгу Белоруссии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Признание рейтинговыми агентствами дефолта по еврооблигациям Белоруссии не имеет значения для Минска, который готов выполнять свои обязательства перед внешними кредиторами, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Его слова приводит агентство "БелТА".

"Все прошлые модели, которые использовались, сейчас не имеют значения. Если в прошлой нормальности объявление дефолта явилось бы серьезным вызовом для Белоруссии, потому что это имело бы определенные последствия, то сейчас это не имеет никакого значения для нас. И мы в корне не согласны с тем, что некие агентства объявляют о снижении рейтингов Белоруссии и некой дефолтной стадии", - сказал он.

"Мы к этому (к оценке рейтинговых агентств - ИФ) спокойно относимся, потому что дефолт означает невозможность государства выполнять свои финансовые обязательства. А у нас эти возможности есть. Средства на выплату, в том числе по еврооблигациям, были заложены и остаются в бюджете страны", - подчеркнул премьер.

При этом Головченко отметил, что Белоруссия из-за санкций со стороны международных финансовых институтов не может проводить транзакции и, соответственно, перечислять инвесторам средства, которые должна им, "в данном случае это процентные платежи по еврооблигациям".

Кроме того, от функций платежного агента отказался Citibank. "В этой ситуации мы приняли совместное решение правительства и Нацбанка о порядке исполнения наших обязательств в условиях, когда мы не можем довести платежи до наших клиентов. Там достаточно широкий набор опций. Деньги, которые мы должны были перечислить, перечислили в белорусских рублях", - отметил премьер-министр.

"Безответственное поведение финансовых институтов не оставляет нам другого выбора. Каких-то последствий для Беларуси мы не видим. Потому что мы свои обязательства способны выполнять", - подчеркнул он.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 18 июля понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "C", рейтинг еврооблигаций Belarus-27 был понижен до дефолтного уровня "D" в связи с решением белорусских властей проводить в нацвалюте платежи по еврооблигациям, которые номинированы в долларах США.

Агентство Moody's 14 июля заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. "Выплата валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт", - говорится в сообщении агентства.

Белорусский Минфин назвал такое решение провокацией, и упрекнул агентства в субъективности.

S&P Global Ratings 15 июля не стало снижать рейтинги Белоруссии и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне "CC/C", сохранив их в списке CreditWatch (на пересмотре) с "негативным" прогнозом. При этом агентство предупредило: "Рейтинги в иностранной валюте остаются в рейтинге CreditWatch с "негативным" прогнозом, что указывает на то, что мы можем понизить их до "SD" (преддефолтный уровень - ИФ), если купонная выплата по еврооблигациям с погашением в 2027 году не будет произведена в долларах США к концу 30-дневной отсрочки (ориентировочно конец июля - ИФ), указанной в условиях облигаций".

Moody's, в отличие от Fitch и S&P, не является официальным рейтингующим агентством Белоруссии.

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на $600 млн с доходностью 7,625% годовых размещен в июне 2017 года. Параллельно Минфин разместил 5-летние евробонды на $800 млн под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года. Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.