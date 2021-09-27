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Минпромторг предложил включить еще пять регионов в эксперимент по tax free

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг, курирующий эксперимент по внедрению tax free в России, предложил продлить его до конца 2022 года, расширив число его участников с нынешних 16 регионов до 21. Ведомство подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Глава ведомства Денис Мантуров предложил включить в проект Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край.

Сейчас эксперимент по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Татарстане и Мордовии. Он проводится с 2018 года и в последний раз был продлен до конца 2021 года.

2018-2020 годах иностранцы купили в России товары примерно на 38 млрд рублей, сумма предъявленных операторам tax free чеков для компенсации НДС превысила 20 млрд рублей, подсчитали в министерстве. Больше всего покупок в России совершили граждане КНР (70%), Украины (2,6%), США (1,9%), Израиля (1,8%), Вьетнама (1,7%), Азербайджана (1,6%), Узбекистана (1,3%), Катара (1,3%), Германии (1%), ОАЭ (1%), Таиланда (1%).

В первой половине 2021 года сумма покупок по tax free иностранными туристами составила 6,9 млрд руб., что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Минпромторг Денис Мантуров Китай Украина

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