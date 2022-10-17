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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Власти Китая неожиданно отложили публикацию статданных о ВВП за III квартал

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР неожиданно отложило публикацию данных о ВВП за третий квартал, запланированную на вторник, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник ГСУ обновило график выхода статданных на своем сайте. Теперь рядом с основными экономическими индикаторами, публикация которых была запланирована на эту неделю, стоит отметка "отложено".

На вторник, помимо отчета о ВВП КНР, был запланирован выход данных о динамике промышленного производства, розничных продаж и капиталовложений в основные средства за сентябрь.

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В понедельник ГСУ должно было выпустить отчет о внешней торговле в Китае за сентябрь, но он не был опубликован.

Ведомство не объяснило причины отсрочки и не сообщило, когда статистика будет обнародована.

Ключевой отчет о ВВП КНР за третий квартал должен был выйти в период проведения ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК), стартовавшего в воскресенье. Неожиданная отсрочка его публикации усиливает неопределенность в отношении ситуации в экономике КНР, отмечает Bloomberg.

Эксперты, опрошенные агентством, в среднем прогнозировали увеличение ВВП Китая в третьем квартале на 3,3% в годовом выражении. Во втором квартале ее рост составил всего 0,4%.

В понедельник замглавы Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Чжао Чжэньсинь заявил, что ситуация в экономике КНР "существенно улучшилась" в третьем квартале, несмотря на множество сложностей, включая вспышки COVID-19 и неблагоприятные погодные условия.

"С глобальной точки зрения, экономические показатели КНР по-прежнему являются отличными", - приводит его слова The Wall Street Journal.

Китай
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