Аналитики ЦБ сообщили о переходе домохозяйств к экономии и сокращению необязательных трат

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Поведенческая модель домохозяйств изменилась на фоне объявления частичной мобилизации в России в конце сентября, обратили внимание аналитики ЦБ РФ.

"В конце сентября произошло переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от необязательных трат (развлечения, такси и другие)", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России, опубликованном в среду.

В первом полугодии на фоне падения реальных располагаемых доходов, ухудшения потребительских настроений и нарастания неопределенности после событий конца февраля домохозяйства также переключались на сберегательную модель поведения, не только ускорив формирование накоплений, но и несколько изменив структуру повседневного потребления в пользу более доступной продукции, напомнили аналитики Банка России. Эти выводы, в частности, подкрепляет статистика розничных сетей во втором квартале, когда темпы роста продаж в дискаунт-форматах опережали аналогичные в сегменте супермаркетов за счет как более сильного роста среднего чека, так и миграции трафика.

Аналитики ЦБ отмечают, что частичная мобилизация "в условиях низкой безработицы создает новые вызовы для производственных процессов и поддержания объемов выпуска, особенно в сегменте МСП, и негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности".

"Сокращение численности рабочей силы после объявления о частичной мобилизации может осложнить компаниям решение проблем, связанных с ограничениями на стороне предложения, сдерживая общую динамику экономической активности в ближайшие месяцы", - отмечено в докладе.

Что касается влияния этих событий на инфляцию, то пока однозначного ответа у экспертов нет. "Влияние частичной мобилизации и возросшей неопределенности на потребительский и инвестиционный спрос, предложение кредитов и спрос на них, а также рынок труда, заработные платы и доходы населения еще предстоит оценить. Они могут оказаться в целом как дезинфляционными, так и проинфляционными, и, более того, их направленность может изменяться на разных временных горизонтах", - говорится в докладе.

Аналитики ЦБ констатируют, что повышение доходностей ОФЗ на фоне новостей второй половине сентября и ужесточение макропруденциальных требований на выдачу ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом могут вызвать рост ставок по кредитам и замедлить рост розничного портфеля в IV квартале. Повышение неопределенности и связанные с ним изменение потребительских предпочтений и увеличение нормы сбережений в сентябре могут в ближайшие месяцы замедлить рост спроса на кредиты, отмечают авторы доклада. Рост неопределенности может повлиять и на корпоративное кредитование из-за ужесточения политики банков в отношении новых выдач.