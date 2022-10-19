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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Дезинфляционное влияние курса рубля может исчерпаться к концу 2022 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Со стабилизацией курса рубля дезинфляционное влияние эффекта переноса продолжит сокращаться и к концу года может сойти на нет, что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Ослабление эффекта переноса в цены наблюдавшегося во втором квартале 2022 года укрепления рубля уже способствовало изменению инфляционных тенденций. При сохранении нисходящего тренда в динамике годовой инфляции недельная и месячная динамика потребительских цен в сентябре развернулась от снижения к росту, отмечают аналитики ЦБ.

Повышательное давление на потребительские цены также, по мнению департамента ЦБ, оказало снижение ключевой ставки, начиная со II квартала.

Кроме того, закончилось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. "В-четвертых, и это самое важное для дальнейшей динамики ИПЦ, сохранился повышенный рост цен среди наименее волатильных компонентов потребительской корзины", - говорится в бюллетене.

Текущая динамика кредитования и параметры бюджета на 2022 и 2023 год ускорят рост денежной массы, что предполагает некоторое усиление инфляционного давления в экономике в ближайшие кварталы, подчеркивают аналитики ЦБ. Несмотря на это, замедление годовой инфляции продолжится до апреля 2023 года из-за эффекта высокой статистической базы, отмечают эксперты.

"Влияние частичной мобилизации и возросшей неопределенности на потребительский и инвестиционный спрос, предложение кредитов и спрос на них, а также рынок труда, заработные платы и доходы населения еще предстоит оценить. Они могут оказаться в целом как дезинфляционными, так и проинфляционными, и, более того, их направленность может изменяться на разных временных горизонтах", - считает департамент ЦБ.

Банк России
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