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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Brent торгуется у $90,76 за баррель

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На рынке нефти трейдеры оценивают данные об изменении резервов топлива в США и перспективы высвобождения сырья из стратегических запасов.

К 17:42 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,81%) - до $90,76 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,63 (0,77%) - до $82,7 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Опрошенные FactSet эксперты ожидали роста на 2,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 114 тысяч баррелей, дистиллятов - увеличились на 124 тысячи баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение резервов и бензина, и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Накануне Brent подешевела на 1,7%, а цена WTI упала на 3,1% на сообщениях СМИ, что президент США Джо Байден в среду объявит о продаже дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны в ответ на действия ОПЕК+ по сокращению добычи. При этом сейчас нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти.

"Чуть более чем за неделю Brent упала в цене примерно на 10%, что говорит о том, насколько сильно трейдеры беспокоятся за мировую экономику и насколько серьезно администрация Байдена готова использовать стратегические резервы для снижения цен в преддверии выборов в Конгресс", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Brent WTI США Минэнерго Джо Байден Oanda
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