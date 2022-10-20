Brent подорожала до $93,2 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг, несмотря на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Трейдеры продолжают оценивать эту информацию, однако решение Байдена "не является серьезным событием для рынка, поскольку это финальная часть ранее объявленного высвобождения 180 млн баррелей из SPR", сказал Bloomberg аналитик по американскому рынку Kpler Мэт Смит.

"Что более важно, - это широкий круг инструментов, который рассматривает администрация Байдена для сдерживания цен на энергоносители, - отмечает Смит. - В частности, это могут быть дальнейшие продажи нефти из резервов, а также введение запрета на экспорт".

К 8:05 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (0,85%), до $93,2 за баррель. В среду Brent подорожала на $2,38 (2,6%), до $92,41 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,24 (1,45%), до $86,79 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,73 (3,3%), до $85,55 за баррель. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые декабрьские контракты подорожали в ходе торгов на $1,19 (1,41%) - до $85,71 за баррель.

Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 100 тысяч баррелей, дистиллятов - выросли на 100 тысяч баррелей.